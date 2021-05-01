سفير السعودية الأسبق بـ لبنان: إيران تستهدف شباب المملكة والمنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد سفير المملكة العربية السعودية الأسبق في لبنان، علي عواض عسيري، أن الرياض ستقف بحزم ضد أي عمل إجرامي يضرها، مشيراً إلى أن قرارات منع دخول منتجات لبنانية تستهدف المافيا وليس اللبنانيين.

وقال عسيري في لقاء مع برنامج “سؤال مباشر”، إن شحنة الرمان الأخيرة كشفت استهداف إيران لشباب المملكة والمنطقة، متهماً إياها بالضلوع في تهريب المخدرات لتمويل ميليشياتها.

كما أشار إلى فتاوى إيرانية تعتبر تجارة المخدرات “واجبا دينيا”.

وأكد أن ضعف لبنان وسوريا السبب وراء زيادة تهريب المخدرات، لافتاً إلى أن عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية مسألة قديمة.

غياب الأجهزة الأمنية

كذلك، اعتبر عسيري أن المشكلة في لبنان عدم تطبيق قانون مكافحة المخدرات، لكنه أوضح أن الحكومة اللبنانية في السابق كانت تبدي التعاون بشأن مكافحة المخدرات. وقال: “الأزمة الحقيقية هي الغياب الكامل للأجهزة الأمنية في سوريا ولبنان”.

وجدد التأكيد على أن شحنة الرمان الأخيرة مصدرها إيران، مشيراً إلى أن هناك حماية سياسية من جانب حزب الله لتجار المخدرات. وأكد أن أموال المخدرات تستخدم لتمويل حزب الله داخليا وخارجيا.

تحذير من الوضع في لبنان

كما حذر من تفاقم الوضع في لبنان مشيراً إلى أن الطائفية مزقت لبنان، معتبراً اللبنانيين ضحية العناد السياسي.

إلى ذلك، أعرب عسيري عن تشاؤمه إزاء الوضع هناك، لافتاً إلى أن لبنان يتجه إلى المجهول ويحتاج إلى تنازلات، إلا أنه أكد على أن السعودية حريصة على استقراره ودعمه.

وقال في ختام حديثه إن: “حل مشاكل لبنان يكون من خلال اللبنانيين”.

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