تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق, المخواة , المندق , بلجرشي , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ) نجران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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