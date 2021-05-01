شروط التأهيل الشامل وأنواع الإعاقات والراتب الخاص بها.

التأهيل الشامل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تعتني من خلاله تقديم المساعدات المادية لعدد من الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض الخبيثة، وتقديم برامج التأهيل لمساعدة المعاقين على التعايش والاندماج في المجتمع من خلال العديد من مراكز التأهيل في المملكة، ويتم التقديم على التأهيل الشامل وفق مجموعة من الشروط وطبقاً لسلم رواتب التأهيل وسوف نتعرف على هذه التفاصيل في التالي.

شروط التأهيل الشامل

يتم التقديم على التأهيل الشامل للسعوديين من أصحاب الإعاقات المختلفة والتي يتم اعتمادها في التأهيل وفق مجموعة من الشروط ومنها:

يتم التقديم على التأهيل الشامل للسعوديين فقط أو حاملي بطاقات التنقل.

لابد من الإقامة في المملكة وعدم التواجد في إحدى دور الإيواء.

لا يتعدى عمر المتقدم وقت حدوث الإعاقة الخامسة والأربعين عام.

أن تقيم الإعاقة ضمن الإعاقات التي تستحق إعانات مالية.

لا يكون للمتقدم رابت يزيد عن أربعة ألاف ريال.

الزيادات التي يحصل عليها المعاق لا توجب توقف الإعانة.

أن يتم تسجيل المعاق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سلم وراتب التأهيل الشامل

يتم تحديد سلم رواتب المعاقين في التأهيل الشامل طبقاً لنوع الإعاقة أو نوع المرض الذي يصاب به المتقدم ومن هذه الأنواع:

إصابة أحد الأطراف بالشلل: 10 آلاف ريال سعودي. إصابة طرفين بالشلل: 10 ألاف ريال سعودي. إصابة ثلاثة أطراف بالشلل: 14 ألف ريال سعودي. إصابة أربعة أطراف والإقعاد التام 20 ألف ريال سعودي. الأمراض الخبيثة مثل الإيدز والورم الخبيث: 10 ألاف ريال. الأمراض النفسية مثل التوحد والصرع: 10 ألاف ريال. تخلف عقلي وإقعاد تام : 20 ألف ريال سعودي.