تسجيل الدخول على حساب سكني وطريقة الاستعلام عن طلب السكن

الاستعلام عن الطلبات الخاصة ببرنامج سكني وزارة الإسكان والتعرف على العروض التي يتم طرحها على موقع الوزارة من الأمور التي وفرتها وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عن الوحدات التي يتم حجزها عن طريق برنامج سكني وسوف نتعرف على خطوات الاستعلام، وطريقة تسجيل الدخول على البرنامج من خلال التالي.

الدخول على حساب سكني

يتمكن المواطن السعودي بعد التسجيل على برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان من الدخول والاستعلام عن المشاريع المتميزة للإسكان والتقديم بها وكذلك متابعة الطلبات والاستعلام عنها ويتم الاستعلام من خلال تسجيل الدخول بهذه الخطوات:

قد يهمك:

التوجه إلى موقع وزارة الإسكان الإلكتروني.

الانتقال إلى البرامج والمبادرات من الشريط الرئيسي.

اختيار برنامج سكني والانتقال إلى صفحته.

اختيار مستفيد والضغط على تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية الوطنية والضغط على مربع التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

الانتقال غلى صفحة النفاذ الوطني وكتابة الاسم ولكمة السر ورمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول والعودة إلى منصة سكني.

طريقة الاستعلام عن طلب السكن

يتم الاستعلام عن طلبات السكن من خلال برنامج سكني على الإنترنت التابع لوزارة الإسكان ويتم الاستعلام عن طريق بعض الخطوات منها:

تسجيل الدخول على برنامج سكني برقم الهوية وبيانات النفاذ الوطني الموحد. الانتقال إلى الخدمات العامة ومنها الاستعلام عن السكن. كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم السجل المدني، ثم الضغط على استعلام. يتم إظهار التفاصيل الخاصة بالطلب وموقفه على برنامج سكني.

يقدم برنامج سكني العديد من العروض السكنية الخاصة بالوحدات الجاهزة أو الوحدات التي تحت الإنشاء أو قطع الأراضي وبرامج البناء الذاتي وغيرها من العروض والحلول السكنية التي تناسب الجميع.