محصن شرط دخول الموظفين إلى مقرعملهم في عدد من القطاعات السعودية

كلمة محصن أصبحت هي تصريح المرور الخاص بموظفي المملكة في الكثير من القطاعات والتي تشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية نتيجة لارتفاع الإصابات بالفيروس. وتعمل المملكة على مواجهة هذه الجائحة بكل الطرق الممكنة، ولذلك اتجهت إلى استيراد كميات كبيرة من اللقاح لتطعيم الأفراد من مواطن ومقيم وزائر في المملكة، وقد اعتمدت السعودية العديد من مراكز التطعيم في أنحاء المملكة حتى يتم تقريب التطعيم إلى الجميع.

محصن شرط دخول الموظفين إلى مقر عملهم

وضعت مجموعة من قطاعات العمل الحكومية والأمنية شرط الحصول على لقاح كوفيد19 كشرط أساسي للدخول إلى مقار العمل وممارسة العمل في هذه القطاعات ومنها:

وزارة التعليم

وزارة الصحة السعودية.

وزارة العدل.

ومن القطاعات الأمنية حرس الحدود.

والحرس الوطني.

وزارة الدفاع الجوي.

كيفية الحصول على محصن

يتم الحصول على كلمة محصن لمن تم تطعيمه بالفعل من خلال تطبيق توكلنا ولذلك اصبح تطبيق توكلنا هو جواز المرور في المملكة في الكثير من القطاعات والذي يبرز الحالة الصحية لحامل التطبيق وعند حصول الأفراد للتطعيم يتم كتابة محصن ويتمكن الفرد من التحرك بحرية وكذلك الموظف في الذهاب إلى مقر عمله.

إجراءات الوزارات والقطاعات الأمنية

تم عمل حصر في القطاعات والجهات الأمنية السابقة للموظفين ممن لم يتلقى اللقاح وتم رفع أسمائهم للمسؤولين حتى يتم دفعهم لأخذ اللقاح وعدم تعريض الآخرين لخطر العدوى.

يتم تنفيذ هذه الإجراءات نتيجة لارتفاع عدد الإصابات في المملكة والذي تعدى ألف حالة إصابة في اليوم وعلى الرغم ارتفاع نسب التعافي إلا أن زيادة الأعداد اليومية في الإصابات كما أعلنت وزارة الصحة تأتي نتيجة للممارسات غير المسؤولة من البعض في التجمعات المختلفة وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من التباعد وارتداء الكمامة.