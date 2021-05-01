شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جاسر الحربش: صحة المجتمع ماشية في الطريق الخطأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور جاسر الحربش، استشاري طب الباطنة، أن صحة المجتمع "ماشية في الطريق الخطأ" ، لأن الأكل في حياتنا تحول من عامل أساسي للصحة إلى عامل أساسي للترفيه.

وقال جاسر الحربش، خلال حواره إلى برنامج "الليوان" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية" ، أن الموجود في الساحة الطبية أن هناك تنقلًا من طبيب إلى آخر بسبب الارتباكات الهضمية التي سببها الأسلوب المعيشي.

وأوضح استشاري الباطنة، أن البعض يأكل ليلًا وهذا خطأ؛ لأن المعدة يصل إليها طعام غير مهضوم، وهذا يزيد نسبة الحموضة، لافتًا إلى أن التراث النبوي يؤكد أن الشبع يضعف الصحة، وهذا الأمر يختصر 50% من الطب.

وذكر أنه حسب التكوين الإلهي للإنسان فهناك اختلاف بين البشر وبين الحيوانات التي تأكل في الليل، وذلك لتكوين المعدة، لافتًا إلى أن العمل في الليل والعادات السيئة سواء الأكل أو مشاهدة التلفاز ليلًا هي أفعال تتحدى الطبيعة التي خلقها الله للإنسان.