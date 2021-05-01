“الخطوط السعودية” توضح تفاصيل الإعفاءات للرحلات الدولية لهذه الفترات

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كشفت الخطوط السعودية عن إلغائها رسوم إعادة الحجز، وإعادة الإصدار، وتغيير خط السير، وذلك لجميع القسائم والتذاكر الصادرة للرحلات الدولية المؤكدة للحجز من تاريخ 27 أبريل 2021 وحتى 31 مايو 2021، وكذلك لفترة السفر من 27 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة أن التذاكر الصادرة من تاريخ 24 يناير إلى 18 ديسمبر2020 يسمح فيها بإعادة الحجز وإعادة الإصدار وتغيير خط السير من غير رسوم لأكثر من مرة مع عدم استحصال فرق السعر لمرة واحدة لجميع تذاكر الرحلات المقرر سفرها حتى 31 ديسمبر 2021.

وأضافت أن التذاكر الصادرة بعد 18 ديسمبر 2020 يسمح فيها بإعادة الحجز وإعادة الإصدار وتغيير خط السير من غير رسوم لأكثر من مرة مع استحصال فرق السعر لجميع تذاكر الرحلات المقرر سفر حتى 31 ديسمبر 2021، مشيرةً إلى أنه يعفى من الشروط والأحكام في حال التغيب عن السفر وعدم إلغاء الحجز لمرة واحدة.

وتابعت أن استرداد التذاكر والقسائم بدون رسوم يكون (باستثناء الضريبة الأمنية، والضرائب الأخرى غير المستردة ورسوم الإصدار) وذلك في الحالات الإجبارية لكامل المبلغ المدفوع بحسب طريقة الدفع، مبينةً أنه يستثنى من ذلك تذاكر الإجلاء وتذاكر عروض 75 لـ”السعودية”.

وبيّنت أن التذاكر الصادرة برحلات مؤكدة الحجز من تاريخ بعد 27 أبريل 2021 حتى 31 مايو 2021 وفترة السفر من بعد 27 أبريل 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 يُسمح فيها بإعادة الحجز وإعادة الإصدار وتغيير خط السير من غير رسوم لأكثر من مرة مع استحصال الفروقات السعرية إن وجدت.

كما أنه يمكن للضيف الاحتفاظ بقسيمة التذكرة كرصيد صالح للاستخدام لجميع درجات السفر وذلك بإلغاء الحجز قبل موعد الرحلة.

ونوهت إلى أن الاسترداد الاختياري يسمح باسترداد مبلغ التذكرة دون رسوم يكون في حال تعذر على الضيف السفر بسبب المتغيرات في القيود الحكومية للسفر فيما يخص فيروس كورونا، وذلك بناءً على تعميم رسمي صادر من هيئة الطيران المدني لتلك الدولة، مبينةً أن الاسترداد الإجباري يسمح باسترداد كامل المبلغ المدفوع حسب طريقة الدفع.

Source akhbaar24.argaam

