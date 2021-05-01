عمليات تكميم المعدة جريمة طبية لهذا السبب !

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قال استشاري الأمراض الباطنية الدكتور جاسر الحربش، إن عمليات تكميم المعدة التي تجرى في الشرق الأوسط أصبحت لأسباب جمالية وليست صحية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن الطبيب الذي يقوم بإجراء عملية تكميم المعدة بناءً على رغبة سيدة بهدف الجمال وإن كان وزنها الزائد لا يتعدى 20 إلى 25 كيلو، يكون قد ارتكب جريمة طبية.

وأضاف أنه يمكن إنزال الوزن في مثل هذه الحالات من خلال تنظيم الأكل وعدم الشبع، وممارسة الرياضة يومياً، مبيناً أن هذه الطريقة تعمل على خفض الوزن 12 كيلو في السنة الواحدة.

ولفت إلى أن عمليات التكميم قد تسبب آلاماً مبرحة بين المريء والمعدة، وقد توهم بعض الأعراض بأن هناك أزمة في القلب أو الكبد، وذلك بسبب عدم خروج الهواء من المعدة، كما أنها تسبب نقص الفيتامينات وهشاشة العظام.

Source akhbaar24.argaam

