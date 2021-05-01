التدريب التقني بالدمام يعلن عن وظائف تدريبية للسعوديين في 8 تخصصات

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تعلن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني (الكلية التقنية بالدمام) عن توفر فرص وظيفة تدريبية للسعوديين بمسمى (مدرب) على نظام العقود الفصلية للتدريب في مركز الأعمال وخدمة المجتمع لسد احتياجها للعام التدريبي 1443هـ في التخصصات التالية:
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الإلكترونية
– هندسة الشبكات
– المحاسبة
– الفيزياء
– الرياضيات
– اللغة الإنجليزية
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– إجتياز المقابلة الشخصية.
– لا يشترط الخبرة.
ملاحظات:
– سيتم مراجعة جميع طلبات المتقدم من قبل اللجنة الرئيسية.
– سيتم إبلاغ المقبولين عن مواعيد المقابلات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المدون في السيرة الذاتية.
– يشترط حضور المقابلة الشخصية.
– للمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
الوثائق المطلوبة عند التقديم:
– السيرة الذاتية.
– صورة من المؤهل التعليمي.
– صور الدورات التدريبية (إن وجدت).
– صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من الأحد 1442/10/11هـ (الموافق 2021/5/23هـ) من خلال إرسال السيرة الذاتية مع الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ويستمر حتى الخميس 1442/11/21هـ (الموافق 2021/7/1م).
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a/11577.png
Source wadhefa
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