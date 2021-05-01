أرباح أمازون العام الأخير تخطت أرباح 3 سنوات ما قبل كوروناص

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يبدو أن ثورة التجارة الإلكترونية التي أحدثتها شركة أمازون في العالم وصلت لقمتها العام الماضي الذي شهد تفشي فيروس كورونا، حيث كشفت الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من 2021 بإيرادات قياسية على مستوى الربع، وأرباح قياسية في 12 شهر الأخيرة وصلت 26.9 مليار دولار – تخطت بقيمتها أرباح السنوات الثلاث السابقة عندما حققت فيها مجتمعة 24.7 مليار دولار.

واستطاعت أمازون في الفترة بين أبريل 2020 وحتى 31 مارس 2021 تحقيق إيرادات 26.9 مليار دولار كأرباح، وهذا الرقم يتجاوز ما حققته من بداية 2017 وحتى 2019.

وبلغت مبيعات الشركة في الربع الأول لهذا العام الذي بدأ من يناير وانتهى في 31 مارس، نحو 108.5 مليار دولار بنمو بلغ 44% مقارنة مع نفس الفترة من 2020 عندما حققت 75.5 مليار دولار. ويعد هذا النمو هو الأكبر للشركة منذ 2011.

وساهمت أرقام الخدمات المدفوعة في تعزيز إيرادات الشركة بجانب سيطرتها بشكل كبير على قطاع التجارة الإلكترونية في عدد من أكبر الأسواق العالمية.

أرقام أمازون في الربع الأول من 2021:

صافي المبيعات 108.5 مليار دولار أمريكي بنمو قدره 44% عن العام الماضي.

دخل تشغيلي بقيمة 8.9 في الربع الأول مقارنة مع 4 ملايين في الربع الأول من 2020.

صافي دخل بقيمة 8.1 مليار دولار مقارنة مع 2.5 مليار في الربع الأول من 2020.

السيولة النقدية التشغيلية وصلت 67.2 مليار بنمو قدره 69%.

أرباح 12 شهر الأخيرة وصلت 26.9 مليار دولار.

عدد اشتراكات خدمة برايم المدفوعة وصل 200 مليون اشتراك.

قيمة الدخل من الخدمات السحابية AWS وصل 13.5 مليار.

تُشير أمازون لنمو الخدمات السحابية بفضل تبني الكثير من الشركات لخدماتها وعلى رأسها ديزني التي تعاقدت معها لاحتضان ديزني بلس.

وتتوقع الشركة وصول قيمة صافي المبيعات بين 110مليارات دولار و116 مليار دولار في الربع الثاني من 2021، ما يشكل نمو قدره 24% إلى 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2020.

كما تتوقع وصول الدخل التشغيلي بين 4.5 مليار و8 مليارات دولار مقارنة مع 5.8 مليار بنفس الفترة من العام السابق.

Source tech-wd

