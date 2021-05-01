السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ) نجران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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06:17ت م

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