السعودية اليوم / زلزال بقوة 6ر6 درجات يضرب شمال شرق اليابان



طوكيو 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6ر6 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال شرق اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن مركز الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة مياجي وعلى عمق 60 كيلومترا، ولم تصدر أي تحذير من موجات مد عاتية "تسونامي".

وأشارت إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.

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05:51ت م

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