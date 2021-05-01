المملكة السعودية: المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

يشهد المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية مرحلة تذبذب مسجلا 1056 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بعد أن سجل خلال اليومين الماضيين 1026 حالة و 1062 حالة على التوالي



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، امس الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 417 ألفا و363 حالة مؤكدة، ، بزيادة 1056 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1026 حالة .

وتم تسجيل 1071 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 400 ألفا و580 حالة ، (96 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6957 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9826 حالة، منها 1335 حالة حرجة.