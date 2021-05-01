تراجع أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية،بداية تعاملات اليوم السبت 1 مايو 2021، متأثرة بانحفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.



وهبطت أسعار الذهب عالميا، الجمعة، بعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية قوية قلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 213.38 ريال (56.87 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 186.62 ريال (49.77 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 159.96 ريال (42.66 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 124.41 ريال (33.18 دولار).

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) إلى 6637.50 ريال (1770 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1492.96 ريال (398.12 دولار).

وتراجعت أسعار الذهب في آخر تعاملات الأسبوع المنتهي، الجمعة لتنخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة)بتراجع 0.3% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأوقية.

ورغم الانخفاض، يتجه المعدن لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام.

وقال ستيفن إنيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت "هذه السلسلة المتوالية من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الذهب" ، مضيفا أنه سيكون هناك ميل لجني الأرباح في نهاية الشهر بعد ارتفاع مقبول للذهب.