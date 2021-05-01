وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه مدينة جدة

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه مدينة جدة.



وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.