مصادر: النصر يبدأ التحرك لتجديد عقد المغربي “أمرابط”

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كشفت تقارير صحفية عن بدء نادي النصر في التحرك من أجل تجديد عقد المغربي نورالدين أمرابط، وذلك بعدما ألمح اللاعب إلى رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

ونشر أمرابط صورة بعد تأهل النصر على حسابه الرسمي عبر موقع “إنستقرام” معلقًا عليها :”مبروك للنصر، التأهل إلى الأدوار الإقصائية وبالتوفيق لكم يا رفاق في هذه المهمة بعد الصيف”.

وأوضحت التقارير وفقًا لـ” سبورت 360″، أن النصر يسعى للحفاظ على نجم الفريق نور الدين أمرابط مع اقتراب عقده من نهايته.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أمرابط مع نادي النصر في يونيو المُقبل، في ظل رغبة العديد من الأندية القطرية والإماراتية في الحصول على خدماته.

وتعاقد النصر مع أمرابط خلال فترة انتقالات صيف 2018 قادماً من واتفورد، وينتهي عقده رسمياً مع النادي في نهاية الموسم الحالي 2020/21.

Source akhbaar24

