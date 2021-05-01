إغلاق شارع الفن بأبها بسبب الاقبال الكثيف والزحام الشديد

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أعلنت أمانة منطقة عسير، إغلاق شارع الفن بمدينة أبها؛ بدءاً من الليلة الماضية، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف، والازدحام الشديد.
وقالت الأمانة إن هذا الإجراء تم بناء على توجيهات وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
وأشارت إلى أنه جرى فقد تم التنسيق بين الأمانة وشرطة المنطقة لإغلاق الشارع مؤقتاً، حيث وتم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع، والتحكم في مداخله ومخارجه، ولن يُسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه، والتحكم في المداخل والمخارج الموقع وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم حفاظاً على سلامة الجميع.
Source akhbaar24
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