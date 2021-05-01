عام / بلدية ينبع النخل تواصل جولاتها الرقابية

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ينبع 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

واصلت بلدية ينبع النخل جولاتها الرقابية على الأسواق والمجمعات والمستودعات ومراكز بيع اللحوم لمراقبة سلامة المعروض ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأوضح رئيس بلدية ينبع النخل عبد الله بن محمد سرور، أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها الميدانية على الأسواق والمجمعات والمستودعات ومراكز بيع اللحوم، وذلك في نطاق إشراف البلدية بينبع النخل والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية لضمان سلامة المعروض.

وأكد سرور حرص البلدية على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا من قياس حرارة واستخدام تطبيق توكلنا، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية.

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05:16ت م

0025 Source spa.gov





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