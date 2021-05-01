عام / 3 وفيات و627 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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سيئول 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 627 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات .

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 122.634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1831 حالة وفاة .

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05:58ت م

0027 Source spa.gov





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