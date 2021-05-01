تجويع الأتراك للمدينة

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‏???? | قصصٌ يندى لها جبين الإنسانية عاشتها المدينة النبوية وقت احتلال العثمانيين لها.. فبعد مأساة الترحيل القسري جاءت كارثة التجويع الجماعي، فكانت أشد وطأةً ومرارةً في تفاصيلها المُحزنة التي تكشف بشاعة الجلّاد وقهر الضحية التفاصيل في الحلقة 18 من ‎#آثار_الوجع_العثماني





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