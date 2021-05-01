ضبط أطراف مقطع فيديو يظهر لشخصين وقائد دورية عند محطة وقود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجاري التحقيق في ملابسات ذلك.

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