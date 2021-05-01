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شكرا لقرائتكم ضبط أطراف مقطع فيديو يظهر لشخصين وقائد دورية عند محطة وقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01
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ضبط أطراف مقطع فيديو يظهر لشخصين وقائد دورية عند محطة وقود
متابعات الخليج 365 - واس
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجاري التحقيق في ملابسات ذلك.
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