شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الحالة المطرية الرمضانية مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، اليوم السبت، أن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها التاسع.

وتوقع المسند أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة وربما تمتد حتى جنوبي منطقة المدينة المنورة.

وفي السياق ذاته توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة سريعة وخفيفة على أجزاء من المنطقة الواقعة بين مناطق الرياض والشرقية والقصيم من مساء اليوم السبت ولمدة يومين.