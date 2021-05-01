شكرا لمتابعة خبر عن شقيق المواطن المتوفى في حادث تصادم طائرتين: كان سيتخرج بعد 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح شقيق المواطن أحمد بن محمد السيسي، المتوفى في حادث تصادم بين طائرتين للتدريب بإحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، أن شقيقه قضى أكثر من 6 سنوات كمضيف في طيران ناس، وكان سيحصل على شهادة التخرج بعد 3 أشهر.

وقال شقيق أحمد أنه رغم أنه كان يحمل دبلوم في الكهرباء، إلا أنه تجاوز كل العقبات ليكون طياراً، بحسب العربية.

وأشار إلى أن أخيه كان متشوقاً لعودته إلى أرض الوطن ورؤية زوجته وأطفاله.

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