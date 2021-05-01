شكرا لمتابعة خبر عن الحربش: المعدة تكره الامتلاء والتنويع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري طب الباطنة، الدكتور جاسر الحربش، أن المعدة تكره الامتلاء، وعدم التجانس في الطعام.

وقال الحربش خلال برنامج الليوان: "الإنسان يأكل لحم، وسمك، ودجاج في نفس الوجبة، وهذا شيء لا تحبه المعدة"ـ مشيرا إلى أهمية التوقيت الذي يتناول فيه الإنسان الطعام.

وأوضح أن المعدة يجب أن يدخل إليها الهواء من خلال الحفاظ على عدم امتلائها بالطعام، قائلا:" المعدة لازم يدخل لها الأكسجين، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، فالمعدة لها حق في الأكسجين والهواء"، قائلا: "المعدة مظلومة".

وفي سياق آخر، تحدث الحربش عن علاج السمنة المرضية بالبالون، قائلا: "هذه الطريقة لم تنجح وألغيت، لأن البالون لا يُثبت جراحيا في جدار المعدة بل يتحرك".

وأضاف: "البالون قد يعيق تفريغ المعدة، وأحيانا يكون عند مدخل المريء ما يسبب الشعور بالغصة، فهو ليس له أضرار حقيقية لكنه لا يفيد".