الاتفاق يواصل إعداده لمواجهة الشباب

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق برنامجه التدريبي مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

وكان التدريب اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب، وشهد التدريب مشاركة لاعب الوسط نعيم سليتي في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ثم استكمل برنامجه اللياقي مع المعد البدني.

ومن المقرر أن يواصل الاتفاق برنامجه التدريبي يوم غدٍ السبت على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة الشباب يوم 14 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2020.

Source akhbaar24

