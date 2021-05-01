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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة بفيديو يظهر شخصين وقائد دورية عند محطة وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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