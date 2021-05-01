محام سعودي يستعد مع آخرين أوروبيين للدفاع عن الرسول ﷺ ضد “شارلي إيبدو”

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اتفق محام سعودي مع محامين أوروبيين معتنقين للإسلام، على تجهيز صحيفة دعوى مشتركة؛ من أجل مقاضاة المجلة الفرنسية “شارلي إيبدو” التي نشرت مجموعة من الرسومات المسيئة لرسول الله ﷺ قبل أشهر.

وأوضح المحامي عثمان العتيبي وفقاً لـ”سبق”، أن الدعوى سيتم رفعها خلال الأسابيع المقبلة إلى المحكمة الفرنسية التي من المعروف أنها لا تُجرم الاستهزاء بالأديان أو ممثليها، مبيناً أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن إهانة الرسول محمد ﷺ ليست من حرية التعبير.

وأضاف أن أنه قرر التطوع لمقاضاة المجلة طبقاً للقانون الفرنسي الذي سيأخذ فترة طويلة حتى يتم استنفاد درجات التقاضي أمام محاكمه، مبيناً أن الدعوى ستنتقل إلى المحكمة الابتدائية وبعدها إلى العليا.

ولفت إلى أن فريق العمل يسعى للوصل إلى أهدافه بالقانون من أجل نصرة النبي ﷺ ومحاسبة هذه المجلة المسيئة على فعلتها التي أثارت غضب المسلمين في كل مكان.

يُشار إلى أن المملكة أصدرت بياناً أدانت من خلاله بشدة ما نشرته هذه المجلة الفرنسية، وأكدت أن حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب وليست أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

Source akhbaar24

