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الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض 13,202 منشطاًوقائياً وتوعوياً وذلك خلال الفترة من 1 رمضان وحتى 15 من ذات الشهر، وذلك ضمن الحملات التوعوية والوقائية التي أطلقتها الرئاسة، المتمثلة في حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) وحملة ( الخوارج شرار الخلق)، الهادفتان لتعزيز الأمن الفكري والانتماء والتحذير من الجماعات والأحزاب التي تنتهج منهج الخوارج، وكذلك حملة (الصيام جنة) التي تهدف إلى التذكير بفضل الصيام وآدابه.

واستهدفت مناشط الهيئة عموم منطقة الرياض عبر شتى الوسائل الإلكترونية والرقمية والمنصات الإعلامية والاجتماعية ، وذلك تفعيلاً للشراكة بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ، مع مراعاة التدابير والاحترازات الوقائية.

// انتهى //

03:54ت م

0022 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / “الأمر بالمعروف” بالرياض ينفذ (13,202) منشطاً توعوياً ووقائياً خلال نصف رمضان الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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