الحمدان: نتحمل ما حدث أمام شباب الأهلي دبي.. و “هاردلك” لجمهور الهلال

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علق لاعب الهلال عبدالله الحمدان، على خسارة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال الحمدان في تصريحات بعد المباراة:” هاردلك لجمهور الهلال، والإرهاق صعّب المباراة”.

وأضاف:” كان بالإمكان أفضل مما كان، ونحن كلاعبين نتحمل ما حدث”.

وأتم تصريحاته:” كنا نستطيع حسم المباراة قبل أي حديث للتحكيم”.

وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي وأجمك.

وتأهل الاستقلال إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

Source akhbaar24

