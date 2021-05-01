غدا.. جلسة حوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على ⁧‫رؤية السعودية 2030​ ‬⁩

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اعلن المتحدث الرسمي لـ برنامج جودة الحياة عن تنظيم، جلسة حوارية مباشرة غدا مع أصحاب المعالي رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 لحديث بعنوان “رؤية 2030 .. تصنع فرص المستقبل” وأوضح انه سوف نتناول فيه رحلة الرؤية خلال الخمس سنوات الماضية، والتحديات والفرص التي تمت مواجهتها، وملامح المرحلة المقبلة. Source almnatiq





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