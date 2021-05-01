أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ9.1 مليون، وجائحة كورونا أدت إلى انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة 69.6%

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 30 إبريل 2021م، منها: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ9.1 مليون، وجائحة كورونا أدت إلى انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة 69.6%، وإغلاق 29 مسجدًا في 8 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ9.1 مليون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 9.1 مليون جرعة.

«الإحصاء»: جائحة كورونا أدت إلى انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة 69.6%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد المعتمرين بنسبة تقارب الـ70 بالمائة خلال 2020؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

إغلاق 29 مسجدًا في 8 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 29 مسجدًا مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً 943 مسجداً، وإعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

المرور يطيح بمفحط العلا.. عرض حياته وحياة الآخرين للخطر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الطرق العامة بمحافظة العلا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

شؤون الحرمين: ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات في مصليات النساء بالحرم المكي

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات، عبر عدة موجات إذاعية في مصليات النساء.

إغلاق 16 منشأة تجارية لمخالفة تدابير كورونا بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1735 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 93 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

150 ذبيحة يوميًا.. «هدية» توفر مواد غذائية لتغطية حاجة الأيتام وأسرهم

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ مشروع إخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران، والذي يستمر لمدة أسبوع كامل بذبح 150 ذبيحة يوميًا.

منصة «إحسان» تكسر حاجز 500 مليون ريال.. أين أنفقت؟

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أن حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية، بلغ 500 مليون ريال في منصة إحسان.

أمطار غزيرة وتساقط البرد على منطقتين لمدة ساعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة تستمر ساعات.

«الأرصاد»: جودة التوقعات المناخية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الأرواح

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، وجود تداخلات عديدة بين تقلبات المـناخ والأمن الغذائي، مشددًا على أن جودة التوقعات المناخية تسهم في حماية الأرواح.

هل يمكن تعديل بيانات الكفيل بعد تقديم طلب التمويل؟.. «التنمية الاجتماعية» يجيب

قال بنك التنمية الاجتماعية إنه لا يمكن التعديل على بيانات الكفيل بعد إدخالها ولا بد من إلغاء الطلب من خلال حساب المستفيد على موقع البنك.

«الصحة» تكشف عن علامات ومدة التعافي من الإصابة المؤكدة بكورونا

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، علامات ومدة التعافي من الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

أمانة جدة تعلن إغلاق 77 منشأة مخالفة

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 77 منشأة مخالفة.

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