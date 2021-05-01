طبیب عراقي یروي موقفين مؤثرين حدثا له في السعودية.. أحدهما محرج

روى إخصائي الجلدية العراقي محمد رياض، موقفین لن ينساھما بعد وصوله إلى المملكة لبدء مسیرته العملیة في محافظة النماص.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج (تجربة فريدة) على قناة SBC، الیوم الجمعة، أنه ذھب لشراء شريحة إنترنت وراوتر وعندما عرف الموظف أنه من العراق رفض أخذ قیمتھما وأكد له أنھما ھدية منه.

وأشار إلى أن ھذا الموقف أثبت له أن الشعب السعودي كريم ومضیاف، مؤكدًا بالغربة طیلة وجوده في المملكة.

وبین أنه تعرض لموقف آخر محرج ومؤثر يتعلق بعادات ضیافة القھوة العربیة في المملكة؛ حیث قدم لأحد زواره من السعوديین الكوب ممتلئاً حتى الآخر مما أثار غضبه.

وأكد أنه فعل ذلك كونھم في العراق يقدمون كوب الشاي ممتلئًا حتى الآخر كنوع من علامات الكرم.