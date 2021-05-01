القبض على مقيم قام بتفريغ محتوى صندوق تبرعات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، وفق الأسلوب المتمثل في سرقة الملبوسات من صناديق التبرع الخيري، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، يقوم بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً ابن شقيقه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.



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