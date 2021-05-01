

الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، وفق الأسلوب المتمثل في سرقة الملبوسات من صناديق التبرع الخيري، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، يقوم بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً ابن شقيقه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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