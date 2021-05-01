السعودية اليوم / مصر تسجل 61 وفاة و1021 إصابة جديدة بكورونا



القاهرة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1021 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.552 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.339 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 170.773 حالة .

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القاهرة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1021 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و61 وفاة .وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.552 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.339 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 170.773 حالة .// انتهى //01:54ت م0009

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