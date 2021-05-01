السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 22 للبنين والبنات



الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها الوزارة، وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضياً عبر الشبكة العنكبوتية خلال شهر رمضان المبارك, حيث فاز بالمركز الأول في فرع القراءات محمد بن إبراهيم بن عبدالسلام إدريس, وحصل على مبلغ 200,000 ريال، وفاز بالمركز الثاني تركي بن مقرن بن أحمد العبدالمنعم، وحصل على مبلغ 185,000 ريال,

وفاز بالمركز الثالث عمر بن حسين بن سعيد باعيسى، وحصل على مبلغ 170,000 ريال.

فيما فاز بالمركز الأول في الفرع الأول باسل بن بلال بن عبدالحميد ولي, وحصل على مبلغ 150,000 ريال, وفاز بالمركز الثاني ريان بن سعود بن ناصر الحربي, وحصل على مبلغ 135,000 ريال, وفاز بالمركز الثالث معاذ بن عبدالله فهد السلوم, وحصل على مبلغ 120,000 ريال.

أما الفائزون في الفرع الثاني فقد فاز بالمركز الأول محمد بن إبراهيم بن علي الفقيه, وحصل على مبلغ 100,000 ريال, وفاز بالمركز الثاني عبدالعزيز بن محمد بن صالح الحميد وحصل على مبلغ 85,000 ريال, وفاز بالمركز الثالث عبدالرحمن بن محمد الرويلي وحصل على مبلغ

70,000 ريال.

وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول أحمد بن محمد صالح الكناني وحصل على مبلغ 60,000 ريال, وفاز بالمركز الثاني عبدالله بن مبارك بن مسفر القرشي وحصل على مبلغ 55,000 ريال, وفاز بالمركز الثالث سعود بن خالد بن محمد الشثري وحصل على مبلغ 50,000 ريال.

أما الفائزون في الفرع الرابع، فقد فاز بالمركز الأول عبدالعزيز بن عبدالله البواردي وحصل على مبلغ 40.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني عبدالله بن محمد بن صالح الحميد وحصل على مبلغ 35.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث أنس بن أمين فيض وحصل على مبلغ 30.000 ريال.

وفاز في الفرع الخامس كل من: المركز الأول زكريا بن محمد بن صالح الحميد وحصل على مبلغ 28.000 ريال، والمركز الثاني عبدالرحمن بن فيصل بن عوض الردادي وحصل على مبلغ 26.000 ريال، والمركز الثالث فهد بن عبدالله بن فهد آل منعة وحصل على مبلغ 24.000 ريال.

أما الفائزون بالفرع السادس الخاص بأبناء الشهداء، فقد فاز بالمركز الأول سعود بن سلمان بن مضواح القحطاني وحصل على مبلغ 20.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني علي بن سليمان بن عبدالعزيز العبداللطيف وحصل على مبلغ 18.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث فهد بن سعد السبيعي وحصل على مبلغ 16.000 ريال.

// انتهى //

00:18ت م

0003





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 22 للبنين والبنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.