

الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ما يُتداول حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي تُرفض في أوروبا أو غيرها من البلدان بسبب بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات، كما تؤكدان بأنهما تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية ( الكودكس)، والتي وضعت حدوداً لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات ( JMPR).

وتدعو وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة، والتي لا تستند إلى مصدر رسمي، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتؤكدان أن سلامة المنتجات كافة ومنها المنتجات الزراعية والغذائية أولوية قصوى لدى الجهات الحكومية كافة.

// انتهى //

23:42ت م

0129





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" و "الغذاء والدواء" : المنتجات الزراعية المستوردة تخضع لمعايير مشددة لضمان سلامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.