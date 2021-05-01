

رفحاء 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

تعمل أمانة منطقة الحدود الشمالية على تحسين جودة الحياة في محافظة رفحاء من خلال إنشاء 15,032 وحدة إنارة متنوعة وجديدة موفرة للطاقة LED لتضيء وتجمل الحدائق والميادين والملاعب والطرق والشوارع .

وأوضحت الأمانة أن وحدات الإنارة الجديدة شملت 6,500 كشاف بالحدائق والمسطحات، و 8,000 كشاف في الشوارع الرئيسة و الأحياء الداخلية "الحواري"، و22 كشافاً في الميادين، إضافة إلى 160 كشافاً في الملاعب إلى جانب 50 من الكشافات التجميلية رُكبت على الدوارات والمجسمات، وعدد 300 من ليات الزينة التجميلية للأشجار، وكذلك أعمدة الإنارة بالشوارع شملت طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وطريق الملك عبدالله، وطريق الأمير سعود بن جلوي، وطريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد، يضاف لها عدد من الشوارع الرئيسة الجاري العمل عليها، وستنجز خلال شهر رمضان؛ كما ستستبدل كشافات الملاعب ضمن خطط البلدية في الأيام المقبلة.

// انتهى //

23:01ت م

0124





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 15 ألف وحدة موفرة للطاقة تضيء وتجمّل حدائق وملاعب وميادين شوارع محافظة رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.