شكرا لقرائتكم خبر عن مختص: تغيير أنظمة العلاج في رمضان قد يؤدي لمضاعفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحسّن صيام رمضان الصحة الروحية والجسدية، ويُعتبر فرصة عظيمة لإجراء التغيرات الصحية على أنماط حياتهم، لأنه تدريب سنوي على التحكم في الشهية، واتباع نظام غذائي متوازن، ما قد يساعد في إنقاص الوزن، ويمكن أن يكون شهر رمضان وقتا مثاليا للكثير من الأفراد للإقلاع عن التدخين.

قال استشاري الطب الباطني والمستشفيات د. علي بالحارث، إن العديد من المرضى، الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، مثل مرض السكري، قد يوقفون أدويتهم، أو يغيرون أنظمة العلاج؛ للصيام، ‏بدون استشارة الطبيب، ونتيجة لذلك، قد تحدث مضاعفات خطيرة، مثل الجفاف، أو نقص السكر في الدم، أو ارتفاعه، وغيرها من المضاعفات.

وأضاف: «من شأن التقييم الطبي والتعليم، قبل وخلال رمضان، لجميع المرضى الراغبين في الصيام، أن يساعدهم في تحقيق الصيام الآمن، ويجب التأكيد على تجنب الجفاف أثناء الصيام عن طريق شرب كمية وفيرة من السوائل بين الإفطار والسحور، ويوصى بشدة بالحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي وغني بالألياف قليل الملح».

وأكد بالحارث أن أعراض عسر الهضم، تشمل الانتفاخ، وعسر الهضم، والحموضة المعوية الشائعة، خاصة الذين يمارسون العادات الغذائية غير الصحية، مثل الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار أو السحور، مؤكدًا ضرورة تناول الطعام باعتدال، وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب هذه الأعراض.

وتابع أن جميع الدراسات والأطباء يتفقون على أهمية شرب كمية كافية من الماء خلال ساعات الإفطار في رمضان، أي بين الفطور والسحور؛ لتمرير حوالي اثنين لتر من البول في دورة الأربع وعشرين ساعة؛ لتقليل خطر الإصابة بالمغص الكلوي.