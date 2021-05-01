شكرا لقرائتكم خبر عن «الغبقة».. طقس رمضاني مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «الغبقة»، عادة رمضانية للنساء في المنطقة الشرقية، منذ قديم الزمن، وأصبحت في الوقت الحالي منتشرة في غالبية أنحاء المملكة العربية السعودية ، وهي عادة يبدأ تفعيلها بعد صلاة التراويح مباشرة، يجتمع فيها الأقارب والأصدقاء، والجيران ويأتي كل منهم بطبق من الأطباق الرمضانية الشهيرة من الحلويات والموالح، وسط أجواء رمضانية، وهي عادة قديمة مستمرة حتى وقتنا الحاضر وإن اختلفت مسمياتها، وطرق إقامتها وما يقدم فيها في كل عصر.

اسم الغبقة موجود في اللغة العربية الفصحى، ونقلًا عن معجم المعاني فإنه مأخوذ من غَبَقَ، ويقال غَبَقَ لضيف أي سقاه، وهو ما يُشرب بالعشيّ، بخلاف الصبوح.

وتعتمد النساء في هذه المناسبة على ارتداء الملابس الشعبية القديمة، بالإضافة إلى التزين بالحلي من الذهب الأصفر الثقيل والقديم الذي كان يلبس في حقبة زمنية سابقة، ولا يتم الاعتماد على لبسه في المناسبات العادية في الوقت الحالي، كما في شهر رمضان والمناسبات المتعلقة فيه كالقرقيعان والقريش وغيره من المناسبات كما يسمى في بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.