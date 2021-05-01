شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث المستجدات اليمنية مع المبعوث الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر. كما حضرته القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينريل.