شكرا لقرائتكم خبر عن 105 أطنان غذاء للسودان وموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 99 طنًا و495 كيلو غراما من السلال الغدائية للأسر الأشد احتياجًا في عدد من ولايات جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 18,090 فردًا. كما وزع 4 أطنان و785 كيلو غراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة السبخة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استفاد منها 522 فردا.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية. وجرى توزيع 2,560 سلة غذائية في قطاع غزة، استفاد من التوزيع 12,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز للدول والشعوب الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.