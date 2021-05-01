شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والإسكان» بالشورى تناقش تطوير المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د.أيمن فاضل، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اجتماعا «عبر الاتصال المرئي» مع أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة م.فهد البليهشي وعدد من المسؤولين في الهيئة، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1441/1442هـ.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز عناصر ومؤشرات أداء هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة خلال عام التقرير، كما تم بحث عدد من المحاور المتعلقة بالتقرير السنوي والتي تركزت حول المشاريع الإنشائية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، والخطة الاستراتيجية للهيئة وأهم التحديات التي تواجهها.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات حول الخطة الإستراتيجية والحوكمة للهيئة، إضافة إلى أبرز مبادراتها، وأجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدا لإعداد اللجنة لتقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة لعرضه أمام مجلس الشورى لمناقشته تحت القبة في جلسة قادمة.

وخلصت اللجنة في ختام الاجتماع إلى عدد من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي للهيئة، والتي تمت صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريرها. يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها والتي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.