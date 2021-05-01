شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطنان تمور هدية خادم الحرمين للفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين أمس، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور بالخارج لعام 1442هــ، لتوزيع قرابة 8 أطنان من التمور الفاخرة على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية بمدن وولايات الفلبين خلال شهر رمضان.

من جانبه، نوه الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين الشيخ عبدالله بن محمد الموسى بالبرنامج ورسالته التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن البرنامج يلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم لاسيما مع مواصلة الجائحة وما سببته من أزمات اقتصادية. وبين الموسى أن البرنامج ينفذ بإشراف ومتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث جرى توزيع التمور على المراكز والعوائل في هذا الشهر المبارك ويستفيد منها قرابة 12.500 مسلم.