السعودية | شقيق سعودي توفي بحادث جوي.. "كان محباً للطيران"

شكرا لقرائتكم شقيق سعودي توفي بحادث جوي.. "كان محباً للطيران" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حادث تصادم بين طائرتين للتدريب بإحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا أودى بحياة المواطن السعودي أحمد السيسي، وفق ما أعلنت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا الخميس.

وفي حديث لـ"العربية.نت" تحدث متعز، شقيق أحمد، عن حب الأخير للطيران، قائلاً: "كان محباً لتعلم مهنة الطيران. قضى أكثر من 6 سنوات كمضيف في طيران ناس، وكان سيحصل على شهادة التخرج بعد 3 أشهر. ورغم أنه يحمل دبلوم في الكهرباء، إلا أنه تجاوز كل العقبات ليكون طياراً".

كما أضاف: "خبر وفاة شقيقي كان فاجعة لأسرتنا، التي تحدثت معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل وفاته بيوم واحد، وكان بأحسن حال"، لافتاً: "حين تحدثتُ معه كان متشوقاً لعودته إلى أرض الوطن ورؤية زوجته وأطفاله".

إلى ذلك أوضح: "تم إبلاغنا عن الوفاة بعد الحادثة من قبل السفارة السعودية في جنوب أفريقيا، والتي وقفت مع الأسرة، وسهلت كافة الإجراءات من أجل وصول الجثمان غداً الأحد، حيث سيتم الصلاة عليه في الحرم النبوي بالمدنية المنورة".

أحمد السيسي

يذكر أن سفارة المملكة في جنوب أفريقيا كانت أعلنت في بيان الخميس على تويتر نبأ وفاة أحمد السيسي.

وقالت إنها تلقت إشعاراً من السلطات الحكومية في جنوب إفريقيا يفيد بحدوث تصادم بين طائرتين لتدريب الطيران، مشيرة إلى أنه نتج عن الحادث وفاة المواطن أحمد بن محمد السيسي، الذي كان يدرس الطيران على حسابه الخاص، وكذلك وفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.

أحمد السيسي

كما أبانت أنها قامت بزيارة موقع الحادث، وتواصلت مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة، مبينة أنها ستقوم بمتابعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة.