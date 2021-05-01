شكرا لمتابعة خبر عن الحربش: تكميم المعدة لأسباب جمالية "جريمة طبية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري طب الباطنة، الدكتور جاسر الحربش، أن عمليات تكميم المعدة أصبحت تجرى لأسباب جمالية.

واعتبر الحربش ذلك جريمة طبية، قائلا: "ممكن سيدة لديها 20 كيلو فقط زيادة في الوزن، وتريد أن تصبح رشيقة، فتلجأ للتكميم، والطبيب الذي يوافق على إجراء العملية يرتكب جريمة، لأن وزنها لايحتاج للعملية".

وأشار الحربش إلى أنه مثل تلك الحالة،يمكنها الوصول للوزن المثالي من خلال الاكتفاء بنظام غذائي وممارسة الرياضة.

وفي سياق آخر، أوضح أن ما يشاع حول تقوية جدار المعدة ومعالجتها من القرح من خلال قشر الرمان ومسحوق "الارطا"، أمر معروف من أيام الطب الجاهلي، وعلميا لا فائدة منه، ويمكن أن يكون شعور مؤقت بالتحسن.

وأضاف: "لا أنفي فوائد قشرالرمان لكن لا يُستعمل مع العلاج بالطب الحديث، وعلى المريض أن يعالج بالطب الشعبي واذا فشل يعالج بالطب الحديث، أو العكس، لكن لا يجمع بين العلاجين".