شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "السليمان" يوضح بالأمثلة المقصود بـ"الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، المقصود بقول بجملة إن "الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات"، التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه الأخير.

وأضاف أن الاجتهاد موجود على مر الأزمنة، لذلك نجد أن العادات الآن تختلف من بلد لبلد وأيضا تختلف فيها الأحكام، واستشهد على ذلك بما يحدث في المملكة.

وأوضح أن العادات في شمال المملكة تختلف عن العادات في جنوبها، وكذلك تختلف في المملكة عن باقية الدول الإسلامية الأخرى.

وأكد أن الاجتهاد أمر مفتوح، وحتى فتاوب اللجنة الدائمة ربما أفتوا بأمر في زمن سابق ثم تبين لهم أمر آخر، مثلما يحدث في الفتاوى الطبية، فالمفتي يفتي بما ظهر له، ثم لما تحقق وجلس مع الطبيب بخصوص المسألة نجد أن الفتوى تتغير بعد أن سمع من المختص بهذا الجانب، وهكذا تقيس على ذلك في كثير من المسائل التي نعيشها اليوم.