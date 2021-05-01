شكرا لمتابعة خبر عن "الأمر بالمعروف" بالرياض ينفذ 13 ألف منشطاًت وعوياً ووقائياً خلال نصف رمضان الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض 13,202 منشطاًوقائياً وتوعوياً وذلك خلال الفترة من 1 /9 وحتى 15 رمضان ، وذلك ضمن حملات الرئاسة التوعوية والوقائية التي أطلقتها الرئاسة وهي حملة(رب اجعل هذا البلد آمناً) و ( الخوارج شرار الخلق) والهادفتان لتعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة والتحذير من الجماعات والأحزاب التي تنتهج منهج الخوارج، وكذلك حملة (الصيام جنة) التي تهدف إلى التذكير بفضل الصيام وآدابه. وغيرها من البرامج .

وقد استهدفت مناشط الهيئة عموم منطقة الرياض عبر شتى الوسائل الإلكترونية والرقمية والمنصات الإعلامية والاجتماعية ، وذلك تفعيلاً للشراكة بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ، مع مراعاة التدابير والاحترازات الوقائية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وتوجيه ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.