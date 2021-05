تعرف على مواجهات الفرق السعودية في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

︎

.



اكتمل عقد الـ 8 فرق لمواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا لفرق غرب القارة، حيث ودع فريق الأهلي دور المجموعات، بينما نجح الهلال والنصر في التأهل.

وانتزع فريق النصر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد أن جدد فوزه 2-1 على السد القطري في الجولة السادسة “الأخيرة” من دور مجموعات البطولة، على ملعب “مرسول بارك”.

وجاء تأهل النصر بعد صدارته المجموعة الرابعة، ورفع رصيده بالفوز على الفريق القطري بهدفي المغربي عبدالرزاق حمدالله (33) وعبدالإله العمري (75) إلى 11 نقطة.

وتأهل الهلال بين أفضل 3 فرق في المركز الثاني بالمجموعات، رغم خسارته بثنائية دون رد أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، لكن جاء تعادل الدحيل أمام الأهلي ليمنح الهلال بطاقة التأهل.

وستكون مواجهات دور الـ16 بدوري أبطال أسيا على النحو التالي:

النصر vs تراكتور الإيراني

الهلال vs استقلال طهران

الشارقة الإماراتي vs الوحدة الإماراتي

بيرسبوليس الإيراني vs استقلال الطاجكي

Source akhbaar24