تدخل طبي لاستئصال ورم سرطاني بالشفة في مستشفى القريات العام

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نجح – بفضل الله – فريق طبي في مستشفى القريات العام، في استئصال ورم خبيث في الشفة العلوية؛ لمريض يبلغ من العمر 66 عاماً حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وجود ورم في الشفة العلوية ، وقد تقرر إجراء تدخل جراحي؛ حيث نجح فريق طبي متكامل من جراحة الوجة والفكين، بتوفيق من الله – في استئصال الورم، وقد تحسنت حالته بعد العملية، وهو بصحة جيدة، بفضل الله. Source almnatiq





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